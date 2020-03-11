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Обменные пункты в Казахстане потеряли клиентов

Люди пережидают.

Фото : inform.kz11 марта 2020, 09:15

Рост курса оказался проблемой для многих обменных пунктов Казахстана. Экономисты сомневаются, что "зеленая" валюта когда-нибудь вернется к курсу в 380. Но тем не менее скупать американские деньги казахстанцы не торопятся, сообщает zakon.kz.

Количество клиентов снизилось. Люди пережидают. Никто на пике покупать не хочет, а сдавать – ну, некоторые сдают. Я так подозреваю, что некоторые клиенты переводят свои доллары, часть накоплений в тенге, чтобы пополнить банковский тенговый депозит, чтобы получить процент, - сказал телеканалу КТК президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

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В какой валюте хранить деньги казахстанцам?

Эксперты тем временем рекомендуют хранить свои сбережения в трех видах валюты: национальной, американской и европейской. При этом они считают, что самый выгодный актив – золото. Спрос на него не падает, а цена за грамм регулярно растет. Они уверены, что дороже 400 тенге доллар не станет.


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