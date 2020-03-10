В какой валюте хранить деньги казахстанцам?

По мнению главы МНЭ, целесообразность хранения своих сбережений зависит от индивидуальных расходов каждого человека.

Министр национальной экономики Руслан Даленов объяснил, в чем с учетом нынешней экономической ситуации хранить свои сбережения, передает корреспондент zakon.kz.

- Что касается частного вопроса - в чем хранить. Мне кажется, здесь стратегия у каждого индивидуальная. Все зависит от индивидуальных расходов человека. Если у вас расходы в тенге, то, конечно, целесообразно хранить в тенге. Если вы планируете расходы делать в иной валюте, то целесообразнее какую-то часть хранить в иной валюте. Мое мнение такое, — сказал на пресс-конференции правительства Даленов.

9 марта 2020 года нефть марки Brent на мировых рынках снизилась более чем на 30%. После чего в обменниках Казахстана доллар подорожал до 400 тенге.

Читайте также:

Нацбанк Казахстана прокомментировал текущую ситуацию в экономике страны

Нацбанк повысил базовую ставку до 12%

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!