В какой валюте хранить деньги казахстанцам?
По мнению главы МНЭ, целесообразность хранения своих сбережений зависит от индивидуальных расходов каждого человека.
Фото : zakon.kz10 марта 2020, 10:39
Министр национальной экономики Руслан Даленов объяснил, в чем с учетом нынешней экономической ситуации хранить свои сбережения, передает корреспондент zakon.kz.
- Что касается частного вопроса - в чем хранить. Мне кажется, здесь стратегия у каждого индивидуальная. Все зависит от индивидуальных расходов человека. Если у вас расходы в тенге, то, конечно, целесообразно хранить в тенге. Если вы планируете расходы делать в иной валюте, то целесообразнее какую-то часть хранить в иной валюте. Мое мнение такое, — сказал на пресс-конференции правительства Даленов.
9 марта 2020 года нефть марки Brent на мировых рынках снизилась более чем на 30%. После чего в обменниках Казахстана доллар подорожал до 400 тенге.
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