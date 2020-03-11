Чем отличается коронавирус от гриппа и зачем нужен карантин - доктор Комаровский

В клетках заболевших коронавирусом нашли белок ACE2, который тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы.

Известный врач-инфекционист доктор Евгений Комаровский на своем Youtube-канале опубликовал свежий выпуск, посвященный эпидемии коронавируса в мире. В частности, он рассказал, почему сравнивать штаммы гриппа и новый коронавирус COVID-19 немного некорректно, а также пояснил, зачем в странах, где не зафиксированы случаи коронавируса, вводят карантин, передает zakon.kz.

На первый взгляд, симптомы гриппа и тяжелых форм коронавируса в чем-то похожи, да и путь заражения практически одинаковый: либо через прямой контакт с носителем вируса, либо воздушно-капельным путем. Но после того, как коронавирус попадает в организм человека, он ведет себя иначе, нежели вирус гриппа.

В клетках заболевших коронавирусом нашли белок ACE2, который тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы. Его много в легких, и он участвует в регуляции артериального давления. Именно этот белок является пропуском коронавируса в клетку. Оказалось, что именно активность этого белка тесно связана с возрастом человека. Чем человек старше - тем активность выше и тем вероятность у вируса зацепиться за белок выше, - рассказал Доктор Комаровский.

Из-за этого лекарства, которые используются против гипертонии и влияют на этот белок, могут влиять на вероятность инфицирования коронавирусом. А так как гипертонией страдают чаще всего люди в возрасте, и возможно, в их организме в целом концентрация этого белка выше, чем у молодых, они сильнее подвержены риску заболеть тяжелой формой коронавирусной пневмонии. Ученые пришли к выводу, что лекарство от коронавируса будет эффективным, если будет воздействовать на белок АСЕ2.

Доктор Комаровский отметил, что вирус "не заинтересован" в том, чтобы протекать тяжело, потому что со смертью человека вирус не может распространяться дальше. Поэтому он, как и многие ученые уверен, что со временем коронавирус будет протекать легче, и станет чем-то привычным, сезонным, вроде гриппа.

80% заболевших переживут болезнь очень легко. 15% потребуют кислорода и тоже исцелятся. 5% потребуют реальной госпитализации, интенсивной терапии, интубации, искусственной вентиляции легких, - сказал Комаровский.

Говоря о других отличиях между инфекциями гриппа и коронавируса, специалист отметил, что грипп распространяется быстрее, поскольку инкубационный период короче. К тому же, дети заражают взрослых, особенно стариков. В случае же коронавируса дети болеют меньше и заражаются обычно от взрослых.

При гриппе наиболее уязвимы дети, беременные и пожилые. При коронавирусе нет данных, что дети и беременные сильно уязвимы. В их случае "все более или менее благополучно". Против гриппа есть вакцины и противовирусные препараты. От коронавируса средств с доказанной эффективностью нет, - сказал Комаровский.

Также он пояснил, зачем вводят карантин во всех странах, даже если случаев заражения коронавирусом зарегистрировано очень мало или не зарегистрировано вообще.

Если не вводить карантин, то заболеет огромное количество людей и будет коллапс системы здравоохранения. Карантин вводят, чтобы выиграть время. Важно, чтобы медицинских ресурсов хватило на всех, а если люди массово заболеют одновременно, медикам будет трудно, - сказал Комаровский.

Инфекционист посоветовал заболевшим и прибывшим из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, оставаться дома, проветривать комнату, много пить, консультироваться с врачом по телефону. Пока лекарств от коронавируса нет, приходится уповать на собственный иммунитет. Если у человека нет хронических заболеваний, и он еще не в преклонном возрасте, то иммунитет к коронавирусу, по мнению доктора, появится самостоятельно и человек вылечится.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!