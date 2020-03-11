Ситуация по коронавирусу на 11 марта в Казахстане

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Министерство здравоохранения предоставило информацию о ситуации по коронавирусу в Казахстане на 11 марта, передает zakon.kz.

Мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств, продолжается.

Всего взято на мониторинг по всем категориям 4 650 человек, из них по 1 "а" категории – 1 217, по 1 "б" категории – 189, по 2 категории – 3 244 человек. Снято с наблюдения 676 человек. По состоянию на 11 марта остаются под наблюдением всего 3974 человек, - сказано в сообщении ведомства.

Всего на 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "б" категории – 20 человек, по 2 категории – 36 человек, по 3 категории – 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек, выписаны – 52 человека. Остаются в стационаре 38 человек.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Центральную референтную лабораторию Алматы, где Филиалом Национального центра биотехнологии и Национальным научным центром особо опасных инфекций им. Айкимбаева c января 2020 года внедрена и совместно проводится ПЦР-диагностика COVID-19 на основе протокола, рекомендованного Всемирной Организацией Здравоохранения.

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

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Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

Эпидемиологическая ситуация в мире

В мире зарегистрировано 38 140 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (1135 летальных: Италия - 631 случаев, Иран – 291 случаев, Южная Корея – 60 случаев, Испания – 36 случаев, Франция – 33 случаев, США – 30 случаев, Япония – 10 случаев, круизный лайнер – 7 случаев, Ирак – 7 случаев, Великобритания – 6 случаев, Нидерланды – 4 случаев, Гонконг – 3 случаев, Австралия – 3 случаев, Германия – 2 случаев, Швейцария – 3 случаев, Сан-Марино – 2 случаев, Канада – 1 случаев, Филиппины – 1 случаев, Таиланд – 1 случаев, Тайвань – 1случаев, Аргентина – 1 случаев, Египет – 1 случаев, Ливан – 1 случаев, Панама – случаев, Марокко – 1 случаев) в 117 странах.

Ежедневный прирост составил – 13,7 %, летальность – 2,9 %.

По 1а категории: в Южной Корее - 7 513 случаев (за сутки + 35 случаев, прирост – 0,4%), Иране – 8 042 случаев (за сутки + 881 случаев, прирост – 12,3%).

По 1б категории: в Италии – 10 149 случаев (за сутки + 977 случаев, прирост – 10,6%).

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Всего в КНР зарегистрировано – 80 778 (за сутки + 24 случая) случаев КВИ (ежедневный прирост составил – 0,03%), из них - 3 158 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%). Выписано с выздоровлением 61 475 человек (76,1%). Остается в стационарах 16 145 больных.

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