Почему опустели прилавки в крупнейшем магазине Алматы

Как пояснили представители торговой сети, никаких причин для паники нет.

Видео и фото пустых прилавков в одном из центральных магазинов Алматы прокомментировали представители торговой сети, сообщает zakon.kz.

Первым соответствующий пост в instagram разместил пользователь под ником doctor_kireyev.

После вчерашнего онлайн-интенсива в 00.05 (полночь), решил зайти в Магнум за завтраком и кое-какими товарами бытовой химии. Это что происходит? Второй Новый Год? Третья Мировая? Потом вспомнил, что главный сан врач пообещал приход коронавируса, как Деда Мороза, после 11 числа. Думаете реально продуктов не хватит? - вопрошает автор.

Также видео с пустыми прилавками в магазине Магнум разместила на своей странице в facebook алматинка Мадина Ерланқызы. В пояснение к нему автор пишет, что "у людей истерика, все скупают".

Представители магазина Магнум оперативно отреагировали на данный пост, назвав истинную причину пустых прилавков.

С бонетой (открытый холодильник) возникли временные неполадки. В связи с этим весь товар был перенесен в другие холодильники. Обслуживающая компания все быстро устранила. На данный момент весь товар находится на своих местах. Хотим отметить, что в зале все прилавки заполнены продукцией. Просим не сеять панику, – сказано в комментарии представителя торговой сети.

Чуть позже сложившуюся ситуацию журналисту zakon.kz прокомментировал председатель правления компании Магнум (Magnum) Азамат Османов. По его словам, магазин работает в штатном режиме и значительного изменения покупательского потока в последние дни не отмечается.

Магнум обладает большими складскими площадями во всех своих гипермаркетах, плюс в трех распределительных центрах в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – мы всегда держим запас не скоропортящихся продуктов, а также со всеми поставщиками в контрактах оговорены условия беспрерывных поставок по согласованным как минимум на ближайший месяц ценам. То есть мы готовы к любым изменениям на рынке. Кроме того, во времена предыдущих сильных колебаний курса тенге мы смогли обеспечить наши филиалы беспрерывными поставками товаров, а также показали способность сдерживать цены – это наш покупатель отметил и теперь испытывает к нам доверие и не создает ажиотажный спрос, – сообщил Азамат Османов.

Что касается санитарно-гигиенических условий, то спикер отметил, что компания соблюдает все нормативы, установленные законодательством, а в периоды повышенной опасности как сейчас – утраивает эти меры.

Мы чаще проводим уборку и санитарную обработку помещений и оборудования, все помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук и санитайзерами для антибактериальной обработки. Руководство филиалов строго следит за соблюдением персоналом правил гигиены. Наших любимых покупателей мы также призываем соблюдать простые правила гигиены для защиты своего здоровья. Главное правило – чаще мыть руки. Во всех наших магазинах крупного и среднего формата есть туалетные комнаты, просим чаще мыть руки до и после совершения покупок. Также рассматриваем вопрос об установке санитайзеров и для посетителей, – дополнил Азамат Османов.

Также он рассказал, что компания Магнум продолжит сдерживать цены, и имеет долгосрочные контракты со всеми поставщиками. Там указаны согласованные цены на товары. О переоценке поставщики обязаны уведомить представителей компании не менее, чем за 1 месяц.

Поэтому в течение месяца мы не ожидаем повышения цен на большинство товаров в Магнуме. В дальнейшем возможно обоснованное повышение цены только на некоторые категории товаров в соответствии с ситуацией на рынке. Правительство давно ведет мониторинг по социально значимым продуктам и товарам. Мы, в свою очередь, гарантируем правительству и всем нашим покупателям, что в этом году продолжим сдерживать цены на эти товары (картофель, лук, рис, сахар, гречка и так далее). Сейчас мы их продаем фактически по себестоимости, в какие-то периоды даже в минус, – рассказал Азамат Османов.

При этом он отметил, что больше половины товаров, представленных в Магнуме, произведены в Казахстане и цены на них не зависят напрямую от курса валют. Поэтому объективных предпосылок для их резкого удорожания нет. Как крупнейший ретейлер в стране, компания Магнум предпримем все усилия, чтобы не допустить спекуляций.

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