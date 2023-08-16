Почему на прилавках казахстанских магазинов такая золотая рыба

В Мангистауской области всего 3 предприятия занимаются выращиванием рыбы. Причем только два из них ее реализуют. В море рыбу вылавливают 17 природопользователей, причем квоты на вылов растут ежегодно. Однако цена на рыбу не снижается, сообщает Zakon.kz.

О том, как будет развиваться рыбное хозяйство в Мангистау, рассказывают ежегодно. Но последние года четыре ситуация не меняется, так как "на манеже все те же", новые предприятия обещают открыть только к 2025 году.



Одно из действующих предприятий выращивает осетров для собственных нужд (для ресторана), еще одно реализует осетров не только в Актау, но и по всему Казахстану. В прошлом году здесь реализовали 18 тонн осетрины.

Третья рыбоводческая ферма выращивает африканских сомов. Ее открыли в 2019 году. Предприниматель Игорь Меньшенин, который занимался охранным бизнесом, решил выращивать рыбу. Выбор пал на сома, так как эта рыба очень быстро набирает товарный вес.

"Опыта как такового не было, информацию искали в интернете. Затем своими силами собрали первую установку замкнутого водоснабжения. На начальном этапе было вложено около миллиона тенге. Затем стали приобретать профессиональные УЗВ. Сейчас их 4, в бассейнах на данный момент – около 16 тонн рыбы, а реализовали 8 тонн. Рыбу продаем не только в Актау, но и в Атырау, и в Уральск". Игорь Меньшенин

Первых мальков завезли из Уральска, однако потерпели неудачу. Следующая партия была из Астрахани. Затем научились сами получать икру и собственных мальков. Корма фермер покупает только зарубежного производства. Говорит, что в отечественных разочаровался – на них рыба плохо набирает вес, да и вода сильно портится. Сейчас закупают корм для сомов в Польше. Предприниматель отмечает – субсидиями от государства, а их выдают на приобретение оборудования, рабопосадочного материала, кормов и лекарства, пока не воспользовались.

"Почему-то не учитываются при утверждении субсидий особенности регионов. К примеру, у нас очень дорогая вода и электричество. В себестоимости затраты на коммунальные услуги составляют более 50 процентов. Если будут субсидии на воду и электричество, тогда можно будет говорить о снижении себестоимости рыбы", – говорит Игорь Меньшенин.

Завозная рыба не дешевле

Казахстан ежегодно экспортирует 20-25 тысяч тонн рыбной продукции. И хотя с марта текущего года (после визита президента Касым-Жомарта Токаева в Атыраускую область в ноябре 2022 г.), Комитет рыбного хозяйства Минэкологии опубликовал приказ о запрете сроком на 6 месяцев вывоза сома и судака, рыбы в стране не хватает. Поэтому Казахстан ежегодно импортирует до 40 тысяч тонн рыбы. В основном, мороженную рыбу, филе и вялено-копченую.

На сайтах, предлагающих атлантическую и тихоокеанскую рыбу в Казахстане, указывают страны – производители: Чили, Испанию и др. При этом доставка осуществляется через Клайпеду (портовый город в Литве), любой порт Европы, порт Поти в Грузии и др. Везут рыбу и из России.

Как сообщают российские издания, с 1 июня вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке уже стал самым большим за аналогичный период в течение последних пяти лет. Заканчивается лососевая путина, как правило во второй половине сентября. Но уже сейчас цены на красную рыбу у российских рыбаков пошли вниз. Однако это вовсе не значит, что цена на морскую рыбу в Казахстане снизится. По крайней мере, цена на нее держится на уровне от 4 до 7,5 тысяч тенге за кг. В тушке, как правило от 5 до 9+ кг. Таким образом, даже сравнительно небольшая рыба стоит от 20 тысяч тенге и выше.

Местная рыба не такая уж и дорогая

В областном управлении рыбного хозяйства отмечают – рыба в Актау не такая уж и дорогая, как, к примеру, в Атырау или в Уральске.

"Если в Атырау килограмм осетрины стоит около 7 тысяч, то в Актау – 4 тысячи тенге. Да, конечно, если люди привыкли покупать рыбу у браконьеров за 3 тысячи, то в магазинах им будет дорого. Кроме того, вылов осетров в Каспии запрещен, поэтому те, кто покупают незаконно выловленную рыбу подешевле, являются соучастниками преступления". Арман Мулдашев, руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области

Цены на рыбу в магазинах Актау примерно одинаковые. К примеру, килограмм осетрины стоит 4200 тенге, однако купить килограмм не получится – только целую рыбу, а в ней минимум 5-7 кг.

Африканского сома продают также целиком (вес около 3 кг). Цена за килограмм -1500 тенге. Самая дешевая рыба на прилавках магазинов – это килька (750 тенге) и кефаль (700 тенге). Однако цены на кефаль варьируются в зависимости от сезона. Весной кефаль продавали в среднем по 1200 за килограмм.

Фото: Кирилл Александров

Судака можно купить за 1700 тенге (филе стоит 3400 тенге), дорадо – за 4500 тенге, форель – 4800 тенге, а хек и минтай – по 2500. К слову, весной тот же судак стоит дешевле, так как идет его активный вылов в море. В остальные сезоны эту рыбу привозят из Атырау.

Фото: Кирилл Александров

Выловом рыбы в Мангистау занимаются 17 природопользователей на 25 участках. Но они занимаются выловом рыбы частиковых пород. Квота на вылов рыбы в прошлом году составила 8974 тонны, из них 8671 тонна – для рыболовецких бригад, остальное – для спортивного и любительского рыболовства. Освоение составило 50,4%.

Такое низкое освоение квоты, по информации рыбной инспекции, связано с тем, что большую часть времени в Каспии бушует шторм – отгонные ветра мешают рыбакам выходить в море и ставить сети. Сами же рыбаки отмечают, что основная проблема неосвоения квоты в Мангистау – это бригады из других регионов. Они выигрывают конкурс на вылов рыбы, забирают большую часть лотов, в результате рыба отправляется в Атырау или другие области.

В прошлом году в Мангистау вырастили 47 тонн рыбы, в нынешнем году планируется увеличить до 73 тонн. А к 2030 году – до 100 тонн.

В управлении рыбного хозяйства области рассказали, что в ближайшие два года в регионе планируют открыть еще пять рыбоводческих ферм – здесь будут выращивать осетров, карпов, сомов, форель и каспийскую лосось. Тогда цены на рыбу в Казахстане могут существенно снизиться.