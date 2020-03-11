С 11 по 22 марта - нерабочие дни. В Казнете гуляет новая ложная рассылка

В пресс-службе Министерства здравоохранения РК информацию опровергли, назвав ее фейком.

В казсегменте соцсетей появилась новая рассылка, которая оказалась ложной, передает zakon.kz.

В тексте сообщения говорится:

Приказом министра здравоохранения нерабочими днями в связи с карантином объявлены дни с 11 по 22 марта.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РК информацию опровергли, назвав ее фейком.

Ранее в Сети появился якобы проект документа о введении режима повышенной готовности в Алматы. Эту информацию тоже опровергли в акимате.

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