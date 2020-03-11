Курсы валют: доллар и евро продолжают расти

Средневзвешенный курс доллара составил 394,60 тенге (+0,60 - прибавил с утра).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 394,60 тенге (+0,60 - прибавил с утра).

Средневзвешенный курс евро составил 447,98 тенге, объем торгов 170 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,5669 тенге (+0,0369), объем торгов 40 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 395,5-397 тенге, евро – 446-451 тенге, рос.рубля – 5,6-5,8 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

Ранее заместитель председателя KASE Андрей Цалюк, комментируя ситуацию с падением тенге отметил, что сейчас ситуация на мировых рынках очень волатильная, и никто не может точно сказать, что будет завтра. Причины – распространение коронавируса в мире, действия России по отказу от сделки с ОПЕК и возможный новый раунд переговоров по объемам добычи нефти, что напрямую повлияет на стоимость черного золота. А также напряженная ситуация вокруг военного конфликта в Сирии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!