Информация об отмене массовых спортивных мероприятий в Казахстане недостоверна
В Казахстане не отменяли массовые спортивные мероприятия.
Фото : weproject.media11 марта 2020, 16:20
В одном из СМИ вышла новость о том, что в Казахстане отменили все массовые спортивные мероприятия. В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК эту информацию опровергли, передает zakon.kz.
Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности. Данные решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при Правительстве РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. Вместе с тем, на сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории РК, - сказано в сообщении Комитета.
На данный известно только об отмене зарубежных командировок спортсменов в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. А также рекомендации воздержаться от поездок в другие страны с целью профилактики заражения коронавирусом.
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