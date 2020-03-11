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Лондонский "Арсенал" отправил игроков на 14-дневный карантин из-за коронавируса

Английская Премьер-лига уже перенесла матч 28-го тура между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".

Фото : ФК "Арсенал"11 марта 2020, 16:35

Английский футбольный клуб "Арсенал" отправлен на 14-дневный карантин. Виной всему - матч Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом" 13 дней дней назад, в ходе которого игроки и персонал "канониров" контактировали с владельцем греческого клуба Эвангелосом Маринакисом, у которого диагностировали COVID-19, передает zakon.kz.

Известно, что Английская Премьер-лига уже перенесла матч 28-го тура между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".

Мы получили совет медицинского штаба, в котором риск заражения коронавирусом назван чрезвычайно низким. Тем не менее, мы следуем рекомендациям правительства Великобритании, в которых предписано: каждый, имевший близкий контакт с переносчиком инфекции, не должен выходить на улицу в течение 14 дней с момента последней встречи. Футболисты останутся дома на протяжении двух недель. Четверо сотрудников клуба, сидевших рядом с господином Маринакисом на матче с "Олимпиакосом", также проведут дома 14-дневный период, – сообщил ФК "Арсенал" в своем официальном заявлении.

Добавим, что "Олимпиакос" опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что все футболисты и сотрудники сдали тесты на COVID-19, заболевания в пробах не выявлено.


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