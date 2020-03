Лондонский "Арсенал" отправил игроков на 14-дневный карантин из-за коронавируса

Английский футбольный клуб "Арсенал" отправлен на 14-дневный карантин. Виной всему - матч Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом" 13 дней дней назад, в ходе которого игроки и персонал "канониров" контактировали с владельцем греческого клуба Эвангелосом Маринакисом, у которого диагностировали COVID-19, передает zakon.kz.

Известно, что Английская Премьер-лига уже перенесла матч 28-го тура между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv