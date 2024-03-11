ФК "Арсенал" вырвался на первое место в таблице АПЛ

В английской Премьер-лиге по итогам 28-го тура сменился лидер. Им стал лондонский "Арсенал" благодаря ничье в поединке лидеров турнирной таблицы – "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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"Пушкари" к данной минуте возглавляют список лучших команд Англии, набрав 64 балла. Такое же количество очков имеет "Ливерпуль", но "красные" уступают первое место по разнице голов. На третьей строчке расположился "Манчестер Сити", который отстал от лидеров на балл.

Команда Микеля Артеты пробилась на вершину турнирной таблицы АПЛ благодаря победе над "Брентфордом" со счетом 2:1. Здесь стоит отметить, что "Арсенал" добился восьмого успеха подряд в английском чемпионате.

"Отличный результат против очень сложного соперника. Преодолели трудный момент, доволен тем, как среагировала команда, они поняли задачу. Невероятную поддержку оказали фанаты, сколько энергии вложили и создали шум на стадионе. Победа вывела нас на вершину Премьер-лиги за 10 игр до конца турнира. Теперь хочется увидеть такую же ауру в ответном матче с "Порту" и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

"Канониры" захватили лидерство в таблице еще 9 марта, а спустя сутки их могли опередить "Ливерпуль" и "МанСити". Однако прежние лидеры английского первенства сыграли вничью в очном поединке на "Энфилде" – 1:1.

После встречи с "Ливерпулем" коллектив Хосепа Гвардиолы продлил свою беспроигрышную серию до 21-го матча и не проигрывают никому больше трех месяцев. "Горожане" за это время накопили 18 побед и 3 ничьи в чемпионате и Кубке Англии, плюс в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.

Также стоит подчеркнуть, что лучший футбольный клуб планеты отметился очередным достижением в Лиге чемпионов УЕФА. "Сити" первыми забили три и больше голов в девяти домашних матчах данного турнира подряд.

31 марта болельщиков ожидает еще один суперматч в АПЛ, когда "МанСити" примет у себя дома "Арсенал".