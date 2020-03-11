Сенаторы о происшествии в интернате Атырау: Мы детей в обиду не дадим

Факт находится на личном контроле Дариги Назарбаевой.

Депутаты Сената Парламента Казахстана взяли на особый контроль факт прекращения уголовного дела в отношении воспитателей, избивавших детей-инвалидов в интернате Атырау в январе 2019 года, передает zakon.kz.

Сенатор Сергей Ершов сообщил, что на данный момент депутаты Сената готовят письма в Генеральную прокуратуру и акимат Атырауской области, а также ими инициируется соответствующий депутатский запрос.

- Мы возмущены самим фактом, что работники интерната избивали детей. Мы думали, что виновные понесут очень жесткое наказание. Как оказалось, ничего не было, ни один из работников не понес наказания, а уголовное дело прекратили за истечением срока давности, - отметил Ершов.

Депутат подчеркнул, что этот факт находится на личном контроле Председателя Сената Дариги Назарбаевой.

- Мы добьемся того, чтобы не просто виновные были наказаны, но наказаны были и сотрудники социальных служб, которые допустили эту ситуацию. Это было в январе-феврале 2019 года, а первая экспертиза была проведена 27 марта 2019г. Любые побои уже не будут видны. Что еще самое сложное – дети с дефектом речи, они, по-видимому, даже объяснить не могут, что происходило там. Вот, что самое страшное. Но мы их в обиду не дадим и постараемся разобраться до конца в этом конфликте, - подчеркнул Сергей Ершов.

Напомним, что факты избиения детей стали известны год назад, когда прокуратура проверила камеры видеонаблюдения в школе-интернате для детей с психоневрологическими отклонениями в Атырау. На сегодняшний день уголовное дело в отношении воспитателей прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 35 УПК "за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности".

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