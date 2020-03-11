Футболист из высшего дивизиона Германии заразился коронавирусом
Другие игроки пройдут тест на заболевание.
Фото : bild.de11 марта 2020, 19:48
У футболиста "Ганновера" Тимо Хюберса зарегистрировали коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
Отмечается, что несмотря на то, что заболевший футболист не контактировал с другими игроками, они также пройдут тестирование на коронавирус.
В настоящее время Хюберс находится на домашнем карантине и пропустит ближайшие игры клуба.
Ранее сообщалось, что футболистов лондонского "Арсенала" отправили на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус.
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