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Футболист из высшего дивизиона Германии заразился коронавирусом

Другие игроки пройдут тест на заболевание.

Фото : bild.de11 марта 2020, 19:48

У футболиста "Ганновера" Тимо Хюберса зарегистрировали коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что несмотря на то, что заболевший футболист не контактировал с другими игроками, они также пройдут тестирование на коронавирус.

В настоящее время Хюберс находится на домашнем карантине и пропустит ближайшие игры клуба.

Ранее сообщалось, что футболистов лондонского "Арсенала" отправили на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус.


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