Американцев призвали отказаться от химического оружия

США обещали избавиться от химоружия к 2023 году.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин призвал США избавиться от химоружия, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы все ближе подходим к реализации главнейшей задачи, стоящей перед ОЗХО – полному уничтожению всех объявленных запасов химического оружия. На сегодняшний день осталось лишь одно государство-участник, у которого имеются такие, - это США. Хотели бы призвать американских партнеров взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химического арсенала и сделать это раньше намеченного срока в строгом соответствии с положениями КЗХО, - сказал Шульгин на 93-й сессии Исполнительного Совета организации в Гааге.

США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. В последний раз американские власти обещали ликвидировать запасы к 2023 году.

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