Мощь ядерного оружия безумна: Трамп призвал страны разоружиться
Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп призвал все страны избавиться от ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.
Видео распространилось через официальный аккаунт Белого дома в Telegram.
"Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше. У Китая будет столько же в течение четырех-пяти лет. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна", – заявил Трамп.
POTUS: "It would be great if everybody would get rid of their nuclear weapons. I know Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4-5 years. It would be great if we could all de-nuclearize because the power of nuclear weapons is crazy." pic.twitter.com/SLyGnl9Inu— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 6, 2025
Ранее Трамп заявил о желании перезагрузить отношения с Россией.
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