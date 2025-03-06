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Мир

Мощь ядерного оружия безумна: Трамп призвал страны разоружиться

Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 01:41 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп призвал все страны избавиться от ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

Видео распространилось через официальный аккаунт Белого дома в Telegram.

"Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше. У Китая будет столько же в течение четырех-пяти лет. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна", – заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил о желании перезагрузить отношения с Россией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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