Казахстанец стал чемпионом в отборочном турнире по боксу

И теперь он отправится на Олимпиаду.

Казахстанский боксер Василий Левит стал чемпионом отборочного турнира в Аммане, сообщает zakon.kz

По информации Olympic.kz, в финале весовой категории до 91 килограмма ему противостоял Давид Ниика из Новой Зеландии. Казахстанец уступил в первом раунде. Ниика хорошо отработал отрезок, прекрасно используя джеб и переднюю руку.

Левит несколько застаивался, что сказалось на темпе и частоте атак - 1:4. Во втором раунде Василий активизировался. Ситуация выровнялась, но абсолютного доминирования установить не удалось. Ниика не сбавлял, продолжая совершать попытки атак. Василий же полностью вернулся в бой, и начал контролировать его ход - 5:0 в пользу нашего боксера.

Третий раунд очевидно забрал Левит. Он был активнее, жестче и вариативнее. Ниика практически ничего не смог противопоставить напору Василия. В итоге он и стал победителем турнира.

Ранее вторыми стали Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). Золотую медаль завоевал Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма). С лицензиями же закончили турнир Надежда Рябец (до 75 килограммов), Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

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