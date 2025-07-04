Казахстанец стал чемпионом Европы по географии
В ведомстве подчеркнули, что соревнование проходило в Литве.
По итогам трехдневных соревнований национальная сборная Казахстана завоевала семь медалей.
"Золото" в копилку страны принес девятиклассник специализированного лицея №24 города Талдыкорган Дарын Бекбол. Он стал сильнейшим в младшей (юниорской) возрастной категории (12-15 лет).
Также бронзовую медаль принес ученик 9-го класса NIS Шымкента Микаэль Почукаев.
Фото: gov.kz
В основной (старшей) группе (16-19 лет) копилку сборной Казахстана пополнили:
- ученик 10-го класса NIS Костаная Андрей Енбахтов;
- ученик 12-го класса NIS Талдыкоргана Акжол Болат;
- ученик 12-го класса NIS Актобе Алихан Калмагамбетов;
- ученик 11-го класса NIS Павлодара Мансур Турсунгалиев;
- ученик 10-го класса NIS Талдыкоргана Рамиль Имашев.
Стоит отметить, что EGeо проводится ежегодно с 2015 года. Олимпиада включает три этапа: письменный тест, мультимедийное задание и полевой тур. Все задания выполняются на английском языке.
Кроме того, в 2024 году казахстанская команда завоевала шесть медалей.
3 июля 2025 года в Казахстане начался прием заявлений на участие во вступительном экзамене в докторантуру (ВЭД). О том, что нужно и важно знать, можно прочитать по этой ссылке.