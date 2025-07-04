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События

Казахстанец стал чемпионом Европы по географии

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
Девятиклассник из Талдыкоргана принес "золото" на Европейской олимпиаде по географии EGeo. Об этом сообщили Zakon.kz 4 июля 2025 года в пресс-службе Министерства просвещения.

В ведомстве подчеркнули, что соревнование проходило в Литве.

По итогам трехдневных соревнований национальная сборная Казахстана завоевала семь медалей.

"Золото" в копилку страны принес девятиклассник специализированного лицея №24 города Талдыкорган Дарын Бекбол. Он стал сильнейшим в младшей (юниорской) возрастной категории (12-15 лет).

Также бронзовую медаль принес ученик 9-го класса NIS Шымкента Микаэль Почукаев.

Фото: gov.kz

В основной (старшей) группе (16-19 лет) копилку сборной Казахстана пополнили:

  • ученик 10-го класса NIS Костаная Андрей Енбахтов;
  • ученик 12-го класса NIS Талдыкоргана Акжол Болат;
  • ученик 12-го класса NIS Актобе Алихан Калмагамбетов;
  • ученик 11-го класса NIS Павлодара Мансур Турсунгалиев;
  • ученик 10-го класса NIS Талдыкоргана Рамиль Имашев.

Стоит отметить, что EGeо проводится ежегодно с 2015 года. Олимпиада включает три этапа: письменный тест, мультимедийное задание и полевой тур. Все задания выполняются на английском языке.

Кроме того, в 2024 году казахстанская команда завоевала шесть медалей.

3 июля 2025 года в Казахстане начался прием заявлений на участие во вступительном экзамене в докторантуру (ВЭД). О том, что нужно и важно знать, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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