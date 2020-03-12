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Димаш Кудайберген впервые дал стадионный концерт в Москве

Это было второе сольное шоу Димаша в Москве, но первое - на стадионе.

Фото : newsmuz12 марта 2020, 09:03

Димаш Кудайберген в понедельник впервые дал сольный концерт на стадионе в Москве - во дворце спорта "Мегаспорт", сообщает zakon.kz.

Это было второе сольное шоу Димаша в Москве, но первое - на стадионе.

Российская программа несколько отличалась от предыдущих шоу спецэффектами и репертуаром. Например, прозвучала премьера песни, слова которой написала канадская певица Лара Фабиан, а музыку - российский композитор Игорь Крутой.

Я с детства мечтал поработать с Игорем Яковлевичем, мне хотелось попасть в эту среду, где пели его песни Дмитрий Хворостовский, Лара Фабиан, Андреа Бочелли и другие мировые звезды, - признался Димаш в интервью перед выступлением.

Увидеть вживую выступление певца на арене "Мегаспорт" прилетели поклонники из разных стран. Многие не побоялись даже риска заразиться коронавирусом, а некоторые слушали певца в масках.


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