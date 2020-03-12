На 8 миллиардов тенге застраховали себя казахстанцы от коронавируса

В Казахстане, по словам Жандарбека Бекшина, коронавирус может быть зафиксирован в период с 11 по 16 марта (+одна неделя).

Почти 8 миллиардов тенге премий в сфере добровольного страхования на случай болезни собрали страховщики за январь во время вспышки коронавируса. Это рекордный показатель для первого месяца года, сообщает zakon.kz.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками ranking.kz, объем премий, собранных по добровольному личному страхованию на случай болезни, составил в январе 7,6 млрд тг — самый высокий показатель за данный период. Рост за год достиг 15,4%. При этом доля от добровольного личного страхования за год сократилась с 40,8% до 34,2%.

Объем выплат по добровольному личному страхованию на случай болезней за год уменьшился на 14,1% и за январь 2020 года составил 1,8 млрд тг. Доля от всех выплат по добровольному личному страхованию сократилась за год с 60,5% до 47,6%.

Отношение страховых выплат к собранным премиям по добровольному личному страхованию за год уменьшилось с 31,5% до 23,4%.

С конца декабря прошлого года по миру распространяется эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19. Известно, что ряд коронавирусов способен вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний. Согласно данным Johns Hopkins University CSSE, на 11 марта COVID-19 заразились уже более 121,5 тыс. человек, из которых наибольшее количество — в Китае, где была зафиксирована вспышка данной инфекции: 81 тыс. Еще 10,1 тыс. заболевших — в Италии, 9 тыс. — в Иране. Умерли почти 4,4 тыс. человек, наибольшее число — в Китае (3 тыс.), Италии (631) и Иране (354).

В Казахстане, по словам главного санитарного врача Жандарбека Бекшина, коронавирус может быть зафиксирован в период с 11 по 16 марта (+одна неделя).

За январь–декабрь 2019 года в РК от таких болезней органов дыхания, как грипп, ОРЗ и пневмония, умерли почти 4,2 тыс. человек — на 12,8 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля от всех смертей выросла за год с 2,8% до 3,1%. Годовой рост в 4% показало количество смертей от болезней органов пищеварения (до 11,9 тыс. человек), на 0,9% — от инфекционных и паразитарных болезней (до 1,4 тыс. человек).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!