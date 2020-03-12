Обезьяны-налетчики вынудили пограничников переодеться в медведей
От обезьян страдает большая часть страны.
Фото : gazeta.a42.ru12 марта 2020, 09:40
На границе Индии и Тибета местные пограничники оказались вынуждены одеться в костюмы медведей из-за набегов обезьян, передает zakon.kz со ссылкой на vse42.ru.
Индия сейчас пытается сдержать нашествие обезьян, они выбираются из джунглей и буквально атакуют местных жителей.
#WATCH: 2 Indo-Tibetan Border Police personnel at ITBP Camp-Mirthi, Uttarakhand dressed in 'bear' costume to scare away monkeys on the premises. (Source-ITBP) pic.twitter.com/YeZXaXAgze— ANI (@ANI) March 9, 2020
Двое сотрудников пограничной службы в индийском лагере на границе с Тибетом надели костюмы медведей, чтобы отпугнуть обезьян. Пограничники выходят из здания и передвигаются вдоль забора. И это сработало. Обезьяны, увидев что к ним приближается кто-то огромный, начали убегать обратно в сторону джунглей.
От обезьян-налетчиков страдает большая часть Индии. Набеги приматов регулярно происходят на аэропорты, бюрократические конторы, военные базы, религиозные святыни и даже целые деревни.
Подобная ситуация сложилась из-за того, что животных вытеснили с их привычной среды обитания и вынудили селиться вблизи человека ради новых источников пищи.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011111-f34cedaed1dec1d61efc4b2b3730a003
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...