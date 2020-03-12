Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Обезьяны-налетчики вынудили пограничников переодеться в медведей

От обезьян страдает большая часть страны.

Фото : gazeta.a42.ru12 марта 2020, 09:40

На границе Индии и Тибета местные пограничники оказались вынуждены одеться в костюмы медведей из-за набегов обезьян, передает zakon.kz со ссылкой на vse42.ru.

Индия сейчас пытается сдержать нашествие обезьян, они выбираются из джунглей и буквально атакуют местных жителей.

Двое сотрудников пограничной службы в индийском лагере на границе с Тибетом надели костюмы медведей, чтобы отпугнуть обезьян. Пограничники выходят из здания и передвигаются вдоль забора. И это сработало. Обезьяны, увидев что к ним приближается кто-то огромный, начали убегать обратно в сторону джунглей.

От обезьян-налетчиков страдает большая часть Индии. Набеги приматов регулярно происходят на аэропорты, бюрократические конторы, военные базы, религиозные святыни и даже целые деревни.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что животных вытеснили с их привычной среды обитания и вынудили селиться вблизи человека ради новых источников пищи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты