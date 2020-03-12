Обезьяны-налетчики вынудили пограничников переодеться в медведей

От обезьян страдает большая часть страны.

На границе Индии и Тибета местные пограничники оказались вынуждены одеться в костюмы медведей из-за набегов обезьян, передает zakon.kz со ссылкой на vse42.ru.

Индия сейчас пытается сдержать нашествие обезьян, они выбираются из джунглей и буквально атакуют местных жителей.

#WATCH: 2 Indo-Tibetan Border Police personnel at ITBP Camp-Mirthi, Uttarakhand dressed in 'bear' costume to scare away monkeys on the premises. (Source-ITBP) pic.twitter.com/YeZXaXAgze — ANI (@ANI) March 9, 2020

Двое сотрудников пограничной службы в индийском лагере на границе с Тибетом надели костюмы медведей, чтобы отпугнуть обезьян. Пограничники выходят из здания и передвигаются вдоль забора. И это сработало. Обезьяны, увидев что к ним приближается кто-то огромный, начали убегать обратно в сторону джунглей.

От обезьян-налетчиков страдает большая часть Индии. Набеги приматов регулярно происходят на аэропорты, бюрократические конторы, военные базы, религиозные святыни и даже целые деревни.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что животных вытеснили с их привычной среды обитания и вынудили селиться вблизи человека ради новых источников пищи.

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