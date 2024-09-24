В Индии обезьяны спасли девочку от насильника

В городе Багхпат в западной части индийского штата Уттар-Прадеш стая обезьян спасла девочку от насильника, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 23 сентября, когда неизвестный мужчина увел шестилетнюю девочку в заброшенный дом. Однако в этот момент появилась группа обезьян, которая напала на педофила. Вернувшись домой девочка рассказала, что животные спасли ей жизнь. Местные полицейские начали расследование. Об этом передает Hindustan Times.

"Мужчину можно увидеть на записях с камер видеонаблюдения, идущего по узкой полосе с моей дочерью. Он еще не опознан. Моя дочь уже была бы мертва, если бы обезьяны не вмешались", – сказал отец девочки.

Фото: Х/heena190

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