В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавируса
Тугжанов призвал верить только официальным источникам информации.
Фото : 24.kz12 марта 2020, 12:36
В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Об этом заявил на брифинге Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана.
Он призвал верить только официальным источникам информации.
- В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Не создавайте ажиотаж. Соблюдайте и придерживайтесь мер профилактики, - сказал он.
Стоит отметить, что в стране каникулы школьников начнутся 16 марта и продлятся по 5 апреля.
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