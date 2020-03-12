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В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавируса

Тугжанов призвал верить только официальным источникам информации.

Фото : 24.kz12 марта 2020, 12:36

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана.

Он призвал верить только официальным источникам информации.

- В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Не создавайте ажиотаж. Соблюдайте и придерживайтесь мер профилактики, - сказал он.

Стоит отметить, что в стране каникулы школьников начнутся 16 марта и продлятся по 5 апреля.


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