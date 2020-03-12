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Токаев: Будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей

Начало весенних каникул в школах будет перенесено на 16 марта.

Фото : Акорда12 марта 2020, 12:50

Президент Казахстана провел совещание с руководителями ряда государственных органов, передает zakon.kz.

В ходе совещания Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра здравоохранения Елжана Биртанова о ситуации в мире в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. Министр проинформировал о содержании рекомендаций ВОЗ по борьбе с инфекцией, а также о ситуации с обеспечением безопасности граждан Казахстана.

Глава государства дал ряд конкретных поручений Правительству и другим государственным органам по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса. В частности, вводится временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок. Будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты. Начало весенних каникул в школах будет перенесено на 16 марта 2020 года, высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Дополнительные ограничительные меры затронут международные авиационные перевозки, - говорится на сайте Акорды.

Президент особо указал на необходимость обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. Касым-Жомарт Токаев также отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба малому и среднему бизнесу.

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