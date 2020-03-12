Отмена расширенного заседания политсовета Nur Otan под вопросом
Как будет принято решение, об этом сообщат.
Фото : Нур Отан12 марта 2020, 13:22
На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ответил на вопрос, отменят ли намеченное на март расширенное заседание политсовета Nur Otan, передает zakon.kz.
Расширенное заседание партии Nur Otan, намеченное на 18 марта, под вопросом. Состоится оно или нет, пока не решили, - сказал Тугжанов.
Как будет принято решение, об этом сообщат.
5 февраля Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.
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