Директор филиала подразделения Комитета транспорта украл 18 млн тенге

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Директор Павлодарского филиала "Казахстан су жолдары" (Республиканское государственное казенное предприятие Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития) осужден за хищение бюджетных средств и мошенничество, передает zakon.kz.





Антикоррупционной службой Павлодарской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора Павлодарского филиала РГКП "Казахстан су жолдары" Сейпышева А.З. Сейпышев подозревался в хищении бюджетных средств на сумму 18,7 млн тенге, путем заключения фиктивных договоров на поставку товаро-материальных ценностей и дальнейшего их списания, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Приговором суда №2 Сейпышев признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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