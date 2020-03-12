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Директор филиала подразделения Комитета транспорта украл 18 млн тенге

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Фото : zakon.kz12 марта 2020, 14:52

Директор Павлодарского филиала "Казахстан су жолдары" (Республиканское государственное казенное предприятие Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития) осужден за хищение бюджетных средств и мошенничество, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Павлодарской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора Павлодарского филиала РГКП "Казахстан су жолдары" Сейпышева А.З. Сейпышев подозревался в хищении бюджетных средств на сумму 18,7 млн тенге, путем заключения фиктивных договоров на поставку товаро-материальных ценностей и дальнейшего их списания, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Приговором суда №2 Сейпышев признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.


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