Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трехуровневой будет развязка на Аэропортовском кольце в Алматы

Стоимость проекта составляет 20,2 млрд. тенге. Транспортная развязка должна разгрузить северо-восточную часть Алматы.

Фото : МИИР РК12 марта 2020, 16:07

В Алматы продолжается строительство транспортной развязки по Кульжинскому тракту на пересечении с улицей Бухтарминская, которая должна, в первую очередь, уменьшить пробки в этом направлении и экологическую нагрузку на город, а также повысить мобильность, передает zakon.kz.

Строительство было начато в июле прошлого года. За это время дорожники произвели устройство основания и покрытия из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей съездов на 550 метрах, также было выполнено устройство арычных лотков и временно ограждена территория строительной площадки, сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в трех уровнях с тоннельной частью в 570 метров по улице Бухтарминская, эстакадой протяженностью 783 метра по Кульжинскому тракту и рамповой частью на их пересечении для организации кольцевого движения.

Стоимость проекта составляет 20,2 млрд. тенге. Транспортная развязка должна разгрузить северо-восточную часть Алматы. Пропускная способность должна увеличиться на 15–20%. Завершение строительства согласно договору намечено на февраль 2022 года.

В декабре 2019 года была введена в эксплуатацию транспортная развязка по Кульжинскому тракту на пересечении с проспектом Рыскулова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты