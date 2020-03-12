Трехуровневой будет развязка на Аэропортовском кольце в Алматы

Стоимость проекта составляет 20,2 млрд. тенге. Транспортная развязка должна разгрузить северо-восточную часть Алматы.

В Алматы продолжается строительство транспортной развязки по Кульжинскому тракту на пересечении с улицей Бухтарминская, которая должна, в первую очередь, уменьшить пробки в этом направлении и экологическую нагрузку на город, а также повысить мобильность, передает zakon.kz.

Строительство было начато в июле прошлого года. За это время дорожники произвели устройство основания и покрытия из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей съездов на 550 метрах, также было выполнено устройство арычных лотков и временно ограждена территория строительной площадки, сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в трех уровнях с тоннельной частью в 570 метров по улице Бухтарминская, эстакадой протяженностью 783 метра по Кульжинскому тракту и рамповой частью на их пересечении для организации кольцевого движения.

Стоимость проекта составляет 20,2 млрд. тенге. Транспортная развязка должна разгрузить северо-восточную часть Алматы. Пропускная способность должна увеличиться на 15–20%. Завершение строительства согласно договору намечено на февраль 2022 года.

В декабре 2019 года была введена в эксплуатацию транспортная развязка по Кульжинскому тракту на пересечении с проспектом Рыскулова.

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