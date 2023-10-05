Назван срок полного завершения транспортной развязки на аэропортовском кольце в Алматы

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, когда закончится строительство транспортной развязки на Кульджинском тракте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, проект на стадии завершения, сейчас подрядчики занимаются благоустройством территории.

"Данный объект мы полностью должны ввести в эксплуатацию в конце октября. Сейчас тут ведутся работы по благоустройству территории. А также по верхней части ведутся работы по устройству съезда, чтобы не заезжать на кольцо, когда вы едете со стороны аэропорта", – рассказал руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

Транспортную развязку начали строить в 2019 году. Городские власти обещают, что транспортный узел разгрузит два основных направления: движение из Международного аэропорта, а также из города в сторону населенных пунктов – Талгара и Алатау.

В ноябре 2021 года в Алматы запустили движение по эстакаде на Кульджинском тракте.