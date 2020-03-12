Обезьяны дерутся за еду в опустевшем Таиланде

Причиной такого поведения стал голод.

Сотни голодных обезьян бродят по опустевшему туристическому городу Лопбури, который находится в центре Таиланда и свирепо борются за еду, передает zakon.kz со ссылкой на dailymail.

По информации издания, приматы представляли две конкурирующие банды из города и храмовых районов.

На кадрах видно, что сотни обезьян пересекают дорогу, а затем гоняются за одной обезьяной, которая завладела бананом.

Читайте также:

Обезьяны-налетчики вынудили пограничников переодеться в медведей

Животные остались без еды после того, как туристическая страна осталась без туристов, которые держатся подальше из-за коронавируса.

Одна из наблюдателей прокомментировали дикую сцену.

Они были больше похожи на диких собак, чем на обезьян. Они сходили с ума от одного куска еды. Я никогда не видел их такими агрессивными, - сказала женщина.

Лопбури - город в Таиланде, центр одноименной провинции. Город знаменит своими обезьянами. Вокруг кхмерского храма Пранг Сам Йот и кхмерской кумирни Сарн Пра Карн собираются сотни макак-крабоедов. В ноябре во время праздника обезьян их кормят жители города. Обезьяны не боятся людей и воруют еду у жителей города и туристов. В путеводителях туристов предупреждают, что обезьяны воруют пакеты, фотоаппараты и кинокамеры.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!