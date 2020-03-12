На площадке Правмедиа казахстанцам даны подробные разъяснения, касающиеся ОСМС

ОСМС действует в Казахстане с 1 января 2020 года.

На площадке Правмедиа совместно с сайтом zakon.kz прошла конференция, посвященная диалогу организаторов Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) с населением Казахстана.

В рамках данного мероприятия ведущая, руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, доктор медицинских наук Сауле Дюйсембековна Кисикова дала подробные разъяснения по всем вопросам, касающимся внедрения в Казахстане проекта ОСМС, который разрабатывался на протяжении многих лет в рамках государственной программы по обеспечению здоровья населения.

ОСМС действует в Казахстане с 1 января 2020 года. Участников конференции интересовало, каковы итоги за прошедшие два месяца, чем отличается гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) от обязательного социального медицинского страхования. Также прозвучали вопросы: что делать гражданам, которые еще не являются застрахованными; куда им обращаться; какие они должны делать выплаты и как им быть, если они в дальнейшем не планируют страховаться; как это может отразиться на их здоровье и что они в целом получат от программы ОСМС.

Сауле Кисикова дала подробные ответы и комментарии на каждый поступивший вопрос.

К слову, предварительно, до начала данной конференции, представителями Правмедиа были проведены соцопросы среди граждан, желающих принять участие в данной конференции, в результате которых было получено более 50 вопросов. В основном они касались того, где можно получить полный перечень услуг, который полагается гражданам по ОСМС, как производятся оплаты, что делать, если человеку нужна помощь и в какое медучреждение он может обратиться. Также горожане спрашивали, может ли пациент выбрать врача на свое усмотрение или его будут обслуживать врачи именно того медицинского учреждения, к которому он прикреплен; обязательно ли нужно выбирать государственное медучреждение или можно выбрать частную клинику; почему хорошие врачи в частных клиниках не хотят работать в рамках ОСМС и так далее.

Напоминаем, до 1 апреля все казахстанцы считаются условно застрахованными, вне зависимости от того, вносят они взносы в Фонд медицинского страхования или нет.

Текст и видео с мероприятия можете посмотреть здесь.

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