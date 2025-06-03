Как получить медпомощь через ОСМС: все, что важно знать каждому казахстанцу

С 1 января 2020 года в Казахстане работает система ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Но по-прежнему у жителей страны есть немало запросов. Так, в Фонде социального медицинского страхования подготовили подборку часто задаваемых вопросов, сообщает Zakon.kz.

Список вопросов и ответов выглядит следующим образом.

Можно ли получить направление от терапевта своей поликлиники к узким специалистам или на диагностическое исследование в другую клинику, если пациента не устраивает качество оказания услуг в своей?

Известно, что любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. При наличии соответствующих показаний выписывает направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Согласно Кодексу о здоровье и системе здравоохранения, казахстанцы имеют право на свободный выбор медицинского работника и субъекта здравоохранения. То есть пациент может сообщить врачу о пожелании получить ту или иную медицинскую услугу в другой клинике. При этом она должна быть в базе поставщиков Фонда.

При формировании направления договор соисполнения с данной клиникой будет заключен в информационных системах автоматически.

Необходима плановая госпитализация в стационар. Что нужно сделать, чтобы меня положили в больницу по ОСМС?

Пациенту нужно обратиться к врачу по месту прикрепления. При наличии показаний лечащий врач поликлиники осуществляет осмотр, назначает в полном объеме необходимые для диагностики заболевания исследования. При необходимости госпитализации формуется направление, при этом медицинскую организацию пациент может выбрать вместе со своим врачом.

Затем согласно протоколу лечения заболевания выдается перечень обследований для постановки в очередь на портал "Бюро госпитализации".

После этих этапов пациент получает талон на госпитализацию и по нему может отслеживать очередь на этом сайте.

Какую медпомощь может оказать участковая акушерка (фельдшер, медсестра/ медбрат)?

Средний медработник оказывает доврачебную помощь, включая:

прием и осмотр для оценки состояния здоровья и выявления заболеваний; внесение данных в систему "Регистр беременных и женщин фертильного возраста"; неотложная помощь женщинам, включая беременных и родильниц; наблюдение за беременными с хроническими заболеваниями; контроль выполнения назначений врача акушер-гинеколога; ведение физиологической беременности и патронаж; медицинские услуги на дому для беременных, родильниц и гинекологических больных; скрининговые и профилактические осмотры для раннего выявления заболеваний; консультирование по планированию семьи и репродуктивному здоровью; помощь в ведении динамического наблюдения пациентов, состоящих на диспансерном учете; выписка рецептов на получение лекарств для состоящих на учете.

В каких случаях можно вызвать на дом медработника?

Медработника можно вызвать на дом при острых состояниях или обострении хронических заболеваний, если нет выраженных нарушений органов.

Показаниями для обслуживания на дому участковой медицинской сестры или фельдшера являются: температура тела до 38°С на момент вызова; повышение артериального давления без нарушений самочувствия; состояния, заболевания, травмы (без потери сознания, без признаков кровотечения, без резкого внезапного ухудшения состояния), требующие медицинской помощи и консультации на дому.

Показания для обслуживания вызовов на дому участковым врачом: состояния, оцененные регистратурой ПМСП при приеме вызова, участковой медицинской сестрой или фельдшером, обслужившим вызов, как требующие врачебного осмотра на дому, а также ухудшение состояния после вакцинации.

Дети до 5-ти лет, беременные и родильницы при любом ухудшении состояния здоровья обслуживаются на дому. Лица старше 65 лет на дому обслуживаются при ограничении передвижения.

Возможно ли получить помощь психолога в рамках ОСМС?

Консультация психолога или психотерапевта входит в перечень медицинских услуг специализированной медицинской помощи. Она оказывается профильными специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе с использованием средств дистанционных медицинских услуг.

Пациенту услуги психолога доступны на уровне поликлиники в виде:

прием психолога, проведение занятий по профилактике детского суицида, прием при подозрении на поведенческие и психоактивные расстройства, консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации, обучение пациента с хроническими заболеваниями самоменеджменту, услуги беременным женщинам, подросткам и молодежи при обращении в молодежные центры здоровья.

Консультация психолога доступна как в рамках ГОБМП, так и в системе ОСМС.

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