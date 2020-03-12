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Футбольные команды "Ювентус" и "Интер" отправлены на карантин

Серию А уже закрыли на месяц, теперь, возможно, на очереди еврокубки.

Фото : bookmaker-ratings.ru12 марта 2020, 18:38

Футбольные клубы "Интер" и "Ювентус" помещены в карантин и прекратили тренировки после того, как у защитника туринской команды Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Команды играли в минувшие выходные в рамках 26-го тура серии А, сообщает zakon.kz.

Серию А уже закрыли на месяц, теперь, возможно, на очереди еврокубки.

"После объявления "Ювентуса" о том, что их игрок Даниэле Ругани сдал положительный тест на COVID-19, "Интер" объявляет, что все соревновательные действия были приостановлены до дальнейшего уведомления. Клуб в настоящее время предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур", — говорится в заявлении "Интера".

Очевидно, миланский клуб принял меры по самоизоляции в целях предосторожности. Ругани пока остаётся единственным игроком, выступающим в Серии А, у которого обнаружили вирус COVID-19.

Сегодня вечером "Интер" должен был провести первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Хетафе". Поединок отложили ещё до объявления о самоизоляции "Змей".

10 марта Италия закрылась на карантин из-за коронавируса.


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