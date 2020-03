Футбольные команды "Ювентус" и "Интер" отправлены на карантин

Футбольные клубы "Интер" и "Ювентус" помещены в карантин и прекратили тренировки после того, как у защитника туринской команды Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Команды играли в минувшие выходные в рамках 26-го тура серии А, сообщает zakon.kz.

Серию А уже закрыли на месяц, теперь, возможно, на очереди еврокубки.

"После объявления "Ювентуса" о том, что их игрок Даниэле Ругани сдал положительный тест на COVID-19, "Интер" объявляет, что все соревновательные действия были приостановлены до дальнейшего уведомления. Клуб в настоящее время предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур", — говорится в заявлении "Интера".

???? | ANNOUNCEMENT



All competitive activities suspended: the official statement ???? https://t.co/gbtiaEbd93#FCIM