Алматинцев просят не паниковать

Горожан просят сохранять спокойствие, избегать панических настроений, а также воздержаться от покупки масок, лекарств, продуктов питания в больших масштабах.

Общественный совет города Алматы призвал горожан сохранять спокойствие, сообщает zakon.kz.

В Алматы с участием заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялась встреча с общественностью и представителями СМИ по вопросам текущей ситуации и мер, предпринимаемых акиматом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Председатель Общественного совета города Алматы, ректор университета "Туран" Рахман Алшанов дал экспертную оценку работе акимата в части реализации мер по недопущению завоза и распространения COVID-2019 на территории мегаполиса.

Созданы структуры, разработаны программы, принцип превентивных мер, определены больницы, категории. Это в какой-то мере успокаивает горожан, но, в связи с этим мы не должны расслабляться. Некоторые вопросы требуют уточнения. Поэтому общественный совет, в свою очередь, также будет контролировать ситуацию, - отметил Рахман Алшанов.

Он призвал горожан сохранять спокойствие, избегать панических настроений, а также воздержаться от покупки масок, лекарств, продуктов питания в больших масштабах.

На сегодняшний день на территории Алматы случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Меры превентивного характера проводятся, начиная с Международного аэропорта Алматы. Лица, прибывшие из неблагополучных стран по категории "1а" (КНР, Иран, Южная Корея, Италия), подлежат обязательной карантинизации на 14-дневный период. Лица, прибывающие из стран категории "1б" (Франция, Германия, Испания) и 2 категории (Швейцария, Великобритания, Нидерланды) помещаются на домашний карантин на 14 дневный период. Контроль за лицами производится медицинскими сотрудниками. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. В случае проявления катаральных явлений лица подлежат обязательной госпитализации и в дальнейшем обследуются на наличие коронавирусной инфекции.

По состоянию на сегодня в Алматы на карантине находятся 497 человек. У всех состояние удовлетворительное, признаков вирусной инфекции не обнаружено.

"Карантинные службы - важны. В таких условиях карантин необходим для обеспечения и поддержания безопасности города. Находиться в карантине - это залог нашей безопасности", - отметил Ержан Бабакумаров.

С 1 февраля 2020 года в Алматы из зарубежных стран прибыли 12 тыс человек. 99,9% лиц находятся под контролем медицинских работников. Работа по поиску и осмотру данных граждан в медорганизациях продолжается. При этом отмечено, что сокращение международных рейсов ведет к снижению миграции и уменьшению факторов риска завоза коронавируса.

Медицинские организации города готовы к выполнению своих функциональных обязанностей по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На сегодня в мире случаи COVID-2019 зарегистрированы в 118 странах, 125 815 человек заражены инфекцией. Вместе с тем, отмечается, что ситуация заражения коронавирусом контролируемая. Об этом свидетельствуют примеры КНР, Южной Кореи, где благодаря оперативно принимаемым мерам замедлились темпы распространения коронавируса.

Отмечено, что на фоне информационных волн и слухов о распространении коронавируса возник эффект инфодемии ("информационная эпидемия"), которая распространяется быстрее, чем коронавирус. Термин введен специалистами ВОЗ. Главный канал инфодемии - социальные сети. Так, в мире, особенно в странах распространения коронавируса, происходит "заражение сознания" общества страхом недоверия, что, в свою очередь, создает панику и снижает эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий.

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