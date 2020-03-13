Премьер-министр Канады с супругой помещены под карантин

Трюдо заявил по телевизору, что самостоятельно принял решение о самоизоляции.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решил отправиться на карантин, так как у его супруги обнаружили симптомы либо о гриппа, либо - коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Известия".

Сообщается, что жена Трюдо недавно вернулась из Лондона. На данный момент она проходит тестирование на наличие коронавируса. Отмечается, что симптомы Софи Грегуар ослабли. При этом у самого Трюдо нет никаких признаков заболевания.

В тоже время сам Трюдо заявил по телевизору, что самостоятельно принял решение о самоизоляции, так как супруга проходит тестирование на коронавирус.

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