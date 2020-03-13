Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Премьер-министр Канады с супругой помещены под карантин

Трюдо заявил по телевизору, что самостоятельно принял решение о самоизоляции.

Фото : proman.com.ua13 марта 2020, 00:39

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решил отправиться на карантин, так как у его супруги обнаружили симптомы либо о гриппа, либо - коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Известия".

Сообщается, что жена Трюдо недавно вернулась из Лондона. На данный момент она проходит тестирование на наличие коронавируса. Отмечается, что симптомы Софи Грегуар ослабли. При этом у самого Трюдо нет никаких признаков заболевания.

В тоже время сам Трюдо заявил по телевизору, что самостоятельно принял решение о самоизоляции, так как супруга проходит тестирование на коронавирус.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты