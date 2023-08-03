Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о расставании с супругой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо расстаются. Это заявление ознаменовало окончание их 18-летнего брака, сообщает Zakon.kz.

51-летний Трюдо и 48-летняя Софи Грегуар Трюдо поженились в конце мая 2005 года. В среду они одновременно опубликовали на своих страницах в Instagram заявление, в котором говорится, что решение о расставании было принято после "многих содержательных и трудных разговоров".

Офис премьер-министра сообщил, что они подписали юридическое соглашение. Они работали над тем, чтобы обеспечить все юридические и этические шаги в связи с их решением о раздельном проживании, и будут продолжать делать это в дальнейшем.

Пара впервые встретилась в юности в Монреале, когда она была одноклассницей его младшего брата Мишеля. Они вновь встретились уже взрослыми в 2003 году, когда Грегуар Трюдо работала репортером развлекательных программ на телевидении, и они вместе вели благотворительный вечер.



У них трое детей: 15-летний Ксавье, 14-летняя Элла-Грейс и девятилетний Адриан.

Когда Трюдо впервые был избран премьер-министром в 2015 году, Грегуар Трюдо занимала видное место в обществе, встречаясь с международными лидерами, высокопоставленными лицами, общественными организаторами и присоединяясь к своему мужу в зарубежных поездках.

В последние годы она стала играть менее заметную роль и редко ездила с мужем в официальные поездки. В мае они вдвоем ездили в Лондон на коронацию короля Чарльза III, а в конце марта были вместе во время визита президента США Джо Байдена.

Подробности соглашения о раздельном проживании и опеке Джастина и Софи Грегуар Трюдо пока не разглашаются.



Трюдо был впервые избран в Палату общин в 2008 году и пошел по стопам своего отца, став депутатом от либералов, а затем и главой правительства. Однако после вступления в должность в 2015 года его имидж был несколько подпорчен чередой скандалов, стремительно растущей инфляцией и "усталостью избирателей".