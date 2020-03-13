В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут.

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин, - сообщили в организации.

До сих пор в офисе генерального секретаря говорили, что не слышали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников ООН.

По словам источника, постоянное представительство Филиппин распространило письмо, в котором говорится, что "сегодня был подтвержден факт заболевания COVID-19 у сотрудницы миссии Филиппин".

В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут с 12.50 до 1.20, - сказал собеседник агентства.

По его словам, постоянное представительство Филиппин закрыто, весь персонал находится на добровольном карантине.

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