В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут.
Фото : википедиа13 марта 2020, 06:43
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин, - сообщили в организации.
До сих пор в офисе генерального секретаря говорили, что не слышали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников ООН.
По словам источника, постоянное представительство Филиппин распространило письмо, в котором говорится, что "сегодня был подтвержден факт заболевания COVID-19 у сотрудницы миссии Филиппин".
В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут с 12.50 до 1.20, - сказал собеседник агентства.
По его словам, постоянное представительство Филиппин закрыто, весь персонал находится на добровольном карантине.
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