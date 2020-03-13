В Алматинской области второклассник вышел из дома и пропал

12 марта в 17.30 вышел из дома и не вернулся.

В Алматинской области ищут Турсынбай Еркебулана, 2012 года рождения, сообщает zakon.kz.

По данным волонтеров, 12 марта Еркебулан в 17.30 часов вышел из дома по адресу: Илийский район, дачный массив "Виктория", улица Центральная, дом 11, в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: рост примерно 135 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие. Был одет в джинсы и кофту, на ногах галоши.

При себе имел сотовый телефон.

Поиски продолжались всю ночь, но пока безуспешно.

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