Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматинской области второклассник вышел из дома и пропал

12 марта в 17.30 вышел из дома и не вернулся.

Фото : zakon.kz13 марта 2020, 09:03

В Алматинской области ищут Турсынбай Еркебулана, 2012 года рождения, сообщает zakon.kz.

По данным волонтеров, 12 марта Еркебулан в 17.30 часов вышел из дома по адресу: Илийский район, дачный массив "Виктория", улица Центральная, дом 11, в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: рост примерно 135 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие. Был одет в джинсы и кофту, на ногах галоши.

При себе имел сотовый телефон.

Поиски продолжались всю ночь, но пока безуспешно.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты