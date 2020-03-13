В Алматинской области второклассник вышел из дома и пропал
12 марта в 17.30 вышел из дома и не вернулся.
Фото : zakon.kz13 марта 2020, 09:03
В Алматинской области ищут Турсынбай Еркебулана, 2012 года рождения, сообщает zakon.kz.
По данным волонтеров, 12 марта Еркебулан в 17.30 часов вышел из дома по адресу: Илийский район, дачный массив "Виктория", улица Центральная, дом 11, в неизвестном направлении и пропал.
Приметы: рост примерно 135 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие. Был одет в джинсы и кофту, на ногах галоши.
При себе имел сотовый телефон.
Поиски продолжались всю ночь, но пока безуспешно.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011316-e8ad42391b7c288ef1ab997a6aab3277
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...