Каждый казахстанец внес свою лепту - Баталов о трагедии в Кызылагаше

Пусть больше никогда не повторятся подобные страницы в нашей истории - аким.

Аким Алматинской области Амандык Баталов высказался о трагедии о Кызылагашской трагедии, передает zakon.kz.

Он отметил, что 12 марта исполнилось 10 лет со дня Кызылагашской трагедии.

Несмотря на быстротечное время, память об этих трагических событиях до сих пор жива и болью отдается в наших сердцах. Между тем, мы помним, как всего за три месяца в Кызылагаш вернулась жизнь и он по-новому преобразился. Все те трудности, которые встали перед нами, мы преодолели только благодаря единству и сплоченности. В тот сложный для всех нас период вся страна единым фронтом помогала нашим пострадавшим от водной стихии землякам. Каждый казахстанец внес свою посильную лепту в восстановление поселка, начиная от продуктов питания, заканчивая необходимой бытовой техникой. Елбасы взял под личный контроль восстановительные работы и направил весь имеющийся потенциал для возрождения Кызылагаша, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, на месте разрушенного села день и ночь, не покладая рук, трудились спасатели, строители, в целом специалисты всех жизненно важных отраслей. Буквально в считанные недели на месте разрушенных строений появились новые жилые дома со всеми современными удобствами. Все инженерные сети были заново проложены. Таким вот образом нам удалось восстановить практически полностью разрушенный Кызылагаш и еще два населенных пункта, пострадавшие от стихии.

Я до сих пор помню, как мы получили весть о том, что в ту страшную ночь в нижней части Кызылагаша на отгоне в 20 километрах осталась семья одного скотника. Спасатели не смогли добраться до них и были вынуждены вернуться назад. На свой страх и риск мы отправились в путь на трехостном "Камазе", чтобы спасти семью пострадавшего. Выехавшая вместе с нами армейская машина не смогла продолжить путь и повернула назад. В кромешной темноте практически невозможно было ориентироваться. Мы ориентировались по верхушкам камышей, и двигались дальше. Был момент когда автомашина едва не ушла под воду. Было бы глупо говорить, что в тот момент нам не было страшно. Но мы шли к своей цели. В результате семья из шести человек была спасена. Еще запомнился случай, когда я помог молодой женщине, которой было очень тяжело, потому что она была в положении. Потом я узнал, что она родила мальчика и назвала его Таскын. Посоветовавшись со строителями, мы решили построить маленькому Таскыну дом и сделали это. Сейчас он там живет со своими братьями и сестрами. И слава Богу, они растут здоровыми во благо нашего будущего, будущего нашей независимой и суверенной республики, - уточнил аким.

На сегодняшний день Кызылагашская плотина полностью восстановлена и все водные артерии полностью обновлены и модернизированы.

Теперь она будет служить для блага наших сельчан. Пусть больше никогда не повторятся подобные страницы в нашей истории, а наша страна дальше развивается уверенными темпами, - заключил Баталов.

В ночь на 12 марта 2010 года прорвало плотину Кызылагашского водохранилища. Вода смыла село Кызылагаш Алматинской области. По официальным данным, погибли 45 человек, сотни домов были разрушены.

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