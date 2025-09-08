Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев

Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Закон и Порядок" – незыблемая опора нашей государственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что для укоренения этого принципа в обществе все профильные органы должны выработать общее видение и общую позицию.

"Первостепенное значение имеет соблюдение принципа нулевой терпимости к любому правонарушению, к любому беззаконию. Поэтому работу государственных органов в этом направлении нужно всесторонне поддерживать. Только тогда в общественном сознании сформируется нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появится иммунитет к любым антисоциальным явлениям". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, следует признать, сейчас стали обычными явлениями грубость, ругань, драки, которые зачастую можно наблюдать даже в общественных местах, на дорогах.

"Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки на глазах у людей. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно решительно избавляться от таких негативных моделей поведения. Великий Абай не зря говорил: "Коль казах казаху не друг, будет жизнь постылой вокруг" ("Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос")". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что культурность, порядочность и воспитанность должны начинаться с каждого гражданина, с каждой семьи.

"В нынешнее нестабильное время, когда укрепление суверенитета и территориальной целостности страны становятся главными задачами, мы должны сохранять наше нерушимое единство. Если наш народ будет сплоченным, если внутренняя обстановка будет стабильной, мы преодолеем все трудности, справимся с любыми испытаниями. Поэтому призываю всех соотечественников ценить и беречь спокойствие в стране. Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом. Сегодня сущность и содержание слова "патриотизм" претерпевает изменения. Раньше это понятие в основном измерялось традиционными ценностями, вопросы языка, культуры, духовности рассматривались как суть национальных интересов. Безусловно, все это – опоры национальной идентичности. Их у нас никто не отнимет, здесь нет никаких причин для беспокойства". Касым-Жомарт Токаев

