#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев

Силы особого назначения, СГО РК, Республиканская гвардия Казахстана, Республиканская гвардия РК, Службы государственной охраны РК, Службы государственной охраны Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:41 Фото: akorda.kz
Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Закон и Порядок" – незыблемая опора нашей государственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что для укоренения этого принципа в обществе все профильные органы должны выработать общее видение и общую позицию.

"Первостепенное значение имеет соблюдение принципа нулевой терпимости к любому правонарушению, к любому беззаконию. Поэтому работу государственных органов в этом направлении нужно всесторонне поддерживать. Только тогда в общественном сознании сформируется нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появится иммунитет к любым антисоциальным явлениям".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, следует признать, сейчас стали обычными явлениями грубость, ругань, драки, которые зачастую можно наблюдать даже в общественных местах, на дорогах.

"Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки на глазах у людей. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно решительно избавляться от таких негативных моделей поведения. Великий Абай не зря говорил: "Коль казах казаху не друг, будет жизнь постылой вокруг" ("Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос")".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что культурность, порядочность и воспитанность должны начинаться с каждого гражданина, с каждой семьи.

"В нынешнее нестабильное время, когда укрепление суверенитета и территориальной целостности страны становятся главными задачами, мы должны сохранять наше нерушимое единство. Если наш народ будет сплоченным, если внутренняя обстановка будет стабильной, мы преодолеем все трудности, справимся с любыми испытаниями. Поэтому призываю всех соотечественников ценить и беречь спокойствие в стране. Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом. Сегодня сущность и содержание слова "патриотизм" претерпевает изменения. Раньше это понятие в основном измерялось традиционными ценностями, вопросы языка, культуры, духовности рассматривались как суть национальных интересов. Безусловно, все это – опоры национальной идентичности. Их у нас никто не отнимет, здесь нет никаких причин для беспокойства".Касым-Жомарт Токаев

Онлайн-трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь, с текстовой – ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Общество
13:05, Сегодня
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
Общество
12:44, Сегодня
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
"Зачем работать, если можно жить на пособия?": Токаев о перегибах в соцподдержке
Общество
12:38, Сегодня
"Зачем работать, если можно жить на пособия?": Токаев о перегибах в соцподдержке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: