Родителям столицы рекомендовали не водить детей в сад

Детские сады работают в прежнем режиме.

Управление образования Нур-Султана рекомендует родителям не водить детей в дошкольные учреждения, передает zakon.kz.

На сайте ведомства опубликовано объявление об усилении мер профилактики коронавируса.

Управление образования города Нур-Султан сообщает! 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В целях предотвращения и нераспространения коронавируса на территории Республики Казахстан комиссией при Правительстве РК усиливаются профилактические меры, - отметили в пресс-службе.

В целях профилактики в средних образовательных учреждениях Нур-Султана (государственные и частные школы) с 16 марта по 5 апреля 2020 года школьникам объявлены каникулы. На период каникул приостановлена деятельность организаций специального и дополнительного образования. Колледжи и ВУЗы переходят на дистанционное обучение.

Детские сады работают в прежнем режиме, но мы рекомендуем родителям оставлять детей дома. Уважаемые родители, просим вас с пониманием относиться к мерам предосторожности, - говорится в сообщении.

12 марта министр образования и науки Казахстана Аймагамбетов Асхат сообщил, что несмотря на профилактические меры, направленные на недопущение проникновения и распространения вируса, детские сады продолжат свою работу

В детских садах Казахстана не выявлен случай заболевания коронавирусом, поэтому детские сады продолжат свою работу. В случае выявления - будут приняты необходимые меры, - отметил он.

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