Как получить визу в Тайланд? 

Для посещения Таиланда гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу в одном из дипломатических представительств Королевства.

Согласно информации Посольства РК в Бангкоке, Правительство Королевства Таиланд в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отменило возможность оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам 18 стран, включая Казахстан, передает zakon.kz.

Для посещения Таиланда гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу в одном из дипломатических представительств Королевства за рубежом. Данное решение действует с 13 марта по 30 сентября 2020 года и будет пересмотрено после спада уровня распространения коронавируса, - сообщили в МИД РК.

В этой связи гражданам Казахстана рекомендуется заблаговременно готовиться к поездке в данную страну.

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