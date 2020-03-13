Как получить визу в Тайланд?
Для посещения Таиланда гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу в одном из дипломатических представительств Королевства.
Фото : pixabay.com13 марта 2020, 10:41
Согласно информации Посольства РК в Бангкоке, Правительство Королевства Таиланд в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отменило возможность оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам 18 стран, включая Казахстан, передает zakon.kz.
Для посещения Таиланда гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу в одном из дипломатических представительств Королевства за рубежом. Данное решение действует с 13 марта по 30 сентября 2020 года и будет пересмотрено после спада уровня распространения коронавируса, - сообщили в МИД РК.
В этой связи гражданам Казахстана рекомендуется заблаговременно готовиться к поездке в данную страну.
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