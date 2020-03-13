Курс доллара в обменниках вырос до 408 тенге
Курс евро также заметно вырос.
Фото : zakon.kz13 марта 2020, 10:46
В казахстанских обменниках курс доллара достиг 408 тенге, передает zakon.kz.
Так, по данным Kurs.kz, 13 марта доллары покупают/продают по 406 – 408 тенге. Это рекордный рост курса доллара к тенге с 2015 года.
Кроме того, курс евро также заметно вырос, его стоимость в обменниках составляет 451-457 тенге.
Стоит отметить, что доллар в некоторых обменных пунктах не продают.
Ранее сообщалось, что на рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года. Основные американские индексы в ходе торгов обрушились почти на 10 процентов.
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