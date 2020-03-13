Курс доллара в обменниках вырос до 408 тенге

Курс евро также заметно вырос.

В казахстанских обменниках курс доллара достиг 408 тенге, передает zakon.kz.

Так, по данным Kurs.kz, 13 марта доллары покупают/продают по 406 – 408 тенге. Это рекордный рост курса доллара к тенге с 2015 года.

Кроме того, курс евро также заметно вырос, его стоимость в обменниках составляет 451-457 тенге.

Стоит отметить, что доллар в некоторых обменных пунктах не продают.

Ранее сообщалось, что на рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года. Основные американские индексы в ходе торгов обрушились почти на 10 процентов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!