В Алматы оправдали мужа Ксении Ашигалиевой

Его оправдали за отсутствием состава преступления.

Бауржана Ашигалиева, обвиняемого в угрозе убийства и незаконном лишении свободы бывшей жены оправдали, передает zakon.kz.

Ашигалиев подлежит оправдыванию за отсутствием состава преступления, - сказал судья Иманкулов.

По словам судьи, все, что говорили свидетели и сама пострадавшая не имеют доказательств.

Одни из свидетелей в день инцидента говорили, что бывшие муж и жена сидели на улице и "тихо разговаривали". Когда Ксения Ашигалиева увидела свидетеля, то стала истошно кричать.

А другие свидетели говорили об избиении потерпевшей только со слов потерпевшей.

Кроме того следствие не обнаружило орудий преступления, на которые указывала Ксения. Речь шла о пакете, веревке, наручниках, мешке.

Обстоятельства ничем не подтверждаются, - заявил судья.

Суд приговорил Ашигалиева Бауржана признать не виновным и оправдать за отсутствием доказательств вины. (...) Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить.

Суд также вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции Алматы о незаконном привлечении к уголовной ответственности Ашигалиева Бауржана.

На прениях прокурор запросил для него 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности, а адвокат попросила оправдать из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

29 июля в сети появилось видеообращение певицы группы Jackpot Ксении Ашигаливой. Девушка обвинила мужа Бауржана Ашигалиева в попытке похищения и убийства. Полиция задержала ее супруга на следующий день. В августе Бауржана Ашигалиева поместили под домашний арест.

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