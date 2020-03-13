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Как отразится на Казахстане обрушение мировых бирж

По мнению эксперта, если фондовые рынки продолжат падение, то цены на нефть могут опуститься даже ниже текущих уровней.

Фото : idelreal.org13 марта 2020, 11:00

Основные американские индексы в ходе торгов на Нью-Йорской фондовой бирже 12 марта 2020 года обрушились почти на 10 процентов. По состоянию на 02:00 по Нур-Султану у S&P 500 - минус 9,51 процента, у NASDAQ - минус 9,43 процента, у Dow Jones - минус 9,99 процента. Такой показатель стал худшим с 1987 года.

Чуть раньше китайский биржевой индекс "Шанхай композит" на открытии торгов обвалился на 1,09%, до отметки 2936,02 пункта, а на бирже в Шэньчжэне - индекс упал на 1,59%, до 11022,40 пункта. На рынке акций Гонконга индекс Hang Seng упал на 2,27%, до 24 657 пунктов. Это самый низкий показатель за последние три года. В Японии ключевые индексы Токийской фондовой биржи рухнули почти на 5%. Своим мнением о том, что происходит на мировых фондовых биржах, и как это может отразиться на Казахстане, с журналистом zakon.kz поделился аналитик международной брокерской группы Tickmill, экономист Арман Бейсембаев.

По словам эксперта, основная причина обрушения мировых бирж все та же – распространяющийся по миру коронавирус, а точнее вчерашнее заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально объявившей вспышку коронавируса полноценной пандемией.

В общем-то, после этого и началась полноценная паника, потому что все отчетливее стала проявляться вероятность того, что вспышка заболевания полностью парализует экономику всех стран. То есть стало понятно, что в мировой экономике действительно начинаются большие проблемы, и в итоге мы получили обрушение мировых бирж, – сказал эксперт.

Если же говорить о том, как это может отразиться на Казахстане, то по мнению спикера, обвал на мировых биржах опосредованно ударит и по нашей стране. В том плане, что если фондовые рынки продолжат падение, и на самом деле начнется рецессия или глобальный кризис, то соответственно это не лучшим образом отразится на ценах на нефть. И если она упадет еще больше, то соответственно "потянет" за собой и тенге.

Нефть и так подешевела уже достаточно сильно, но она может упасть еще ниже. То, что сейчас происходит – это далеко не предел. Тем более сделка с ОПЕК развалилась и есть вероятность, что стороны так и не договорятся. Конечно, нельзя доподлинно сказать до каких пределов может упасть цена на "черное золото", но можно предположить, что она может опуститься до 20, а то и до 15 долларов за баррель. Тем более нефть на таких уровнях уже была когда-то. У Саудовской Аравии себестоимость добычи нефти порядка 20 долларов, и в ряде случаев она может позволить себе такие цены на нефть. Но главная проблема не в том, что цена нефти может опуститься до этих уровней, а в том, что такие цены могут продержаться достаточно долго, – считает Арман Бейсембаев.

По его словам, по-настоящему большие последствия у нас могут возникнуть, если цена на нефть продержится на этих уровнях неопределенно долгое время. Допустим год-два, а то и три.

Вот это будет по-настоящему серьезно. А два-три месяца – не страшно. Собственно мы это уже проходили в 2016 году, когда нефть дошла до 26 долларов за баррель, а потом резко начала расти. И тогда у нас получилось достойно выйти из этой ситуации. Но если, допустим, такая цена на нефть продержится год, то тогда да, уже полноценный кризис будет и у нас тоже. Собственно говоря, текущие уровни цен на нефть в районе 35 долларов за баррель, для нас уже являются некомфортными, у нас уже определенные проблемы возникают в этом плане, и мы принимаем превентивные меры. Если текущие уровни цен на нефть продержатся месяц-два, а потом предположим, цена снова начнет расти, то в принципе не страшно. Последствия в данном случае для нас будут минимальны, или их не будет вообще. А вот если эти же 35 долларов за баррель продержатся хотя бы год, то мы получим определенные последствия, в виде нехватки денег в бюджете и девальвации тенге. И есть вероятность, что тогда может начаться полноценный кризис в стране. В каком виде все это проявится, сложно сказать, но возможно это будет повторение ситуации 2015-2016 годов, – подытожил Арман Бейсембаев.

Подготовил Владимир Демидов


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