Финал Кубка мира по фристайлу-могулу отменен из-за коронавируса

Дмитрий Рейхерд завершает сезон в Кубке мира 4-м местом среди могулистов, а Юлия Галышева по сумме всех этапов 6-я.

Казахстанская сборная по фристайлу-могулу выехала в Швецию на финальные Этапы Кубка мира-2019/20, уже успела провести официальные тренировки, но в итоге соревнования не состоялись, передает zakon.kz.

В шведский Идре поехали почти все наши могулисты, кроме чемпионки мира Юлии Галышевой, которая получила травму во время официальных тренировок на могульной трассе в алматинском Шымбулаке перед Этапом Кубка мира. Наша команда, как и другие, успела провести в Швеции официальные тренировки, но в конце концов Международная федерация лыжных видов спорта FIS решила отменить Этапы Кубка мира и присудить хрустальные глобусы по текущему положению в зачете Кубка мира.

В связи с продолжающейся вспышкой и распространением нового коронавируса и объявлением об увеличении ограничений на поездки, предстоящие финалы Кубка мира в индивидуальном и параллельном могуле, запланированные на 13-15 марта в Идре, отменены. Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников, а также широкой общественности находятся на переднем плане и являются приоритетом всех соревнований FIS. Инструкции и решения национальных и региональных правительств и их органов здравоохранения имеют решающее значение в любой рекомендации, касающейся общественных собраний, которые влияют на соревнования FIS. Соревнования были последними в сезоне 2019-20 для Кубка мира FIS по фристайлу-могулу и не будут заменены позднее, - сообщили в FIS.

Таким образом, Дмитрий Рейхерд завершает сезон в Кубке мира 4-м местом среди могулистов, а Юлия Галышева по сумме всех этапов 6-я. Остальные казахстанцы расположились за пределами Топ-10. Обладателями хрустальных глобусов, как и в прошлом сезоне, стали олимпийские чемпионы француженка Пьеррин Ляфонт и канадец Микаэль Кинсбери.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!