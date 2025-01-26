Казахстанок признали лучшими на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

В Уотервилле (США) стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу. Казахстанки Юлия Галышева и Анастасия Городко вошли в десятку лучших, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, лучший результат в команде Казахстана показала Юлия Галышева. Она финишировала на шестом месте.

Анастасия Городко стала девятой, а Аяулым Амренова – 26-й.

Среди мужчин Павел Колмаков в итоговом протоколе расположился на 21-й строчке, Антон Бондарев завершил выступление на 39-м месте, а Фёдор Бугаков – на 43-м.

Могул – дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону (по буграм, или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах.



Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по легкой атлетике в Астане.

