Симптомы коронавируса

Риск заражения от человека, не имеющего никаких симптомов, крайне низок.

В связи с тем, что в Казахстане выявили коронавирус, редакция zakon.kz напоминает основные симптомы этого заболевания.

Информация взята с сайта Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также: Где в Алматы можно сделать тест на коронавирус

Каковы симптомы COVID‑19?

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся:

Повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер.

У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия.

У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности.

У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

Как распространяется вирус?

Заразиться 2019‑nCoV можно от других людей, если они инфицированы вирусом. Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID‑19. По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра.

Можно ли заразиться COVID-19 от человека, у которого не наблюдается никаких симптомов?

Вирус в основном распространяется через капли, выделяемые из дыхательных путей человека при кашле или чихании. Риск заражения от человека, не имеющего никаких симптомов, крайне низок.

С другой стороны, у многих людей симптомы COVID-19 бывают выражены очень слабо. Это особенно характерно для ранних стадий заболевания. Таким образом, риск передачи COVID-19 от человека, который не чувствует себя больным и имеет только слабый кашель, существует.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!