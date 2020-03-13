Симптомы коронавируса
Риск заражения от человека, не имеющего никаких симптомов, крайне низок.
В связи с тем, что в Казахстане выявили коронавирус, редакция zakon.kz напоминает основные симптомы этого заболевания.
Информация взята с сайта Всемирной организации здравоохранения.
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Каковы симптомы COVID‑19?
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся:
Повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель.
У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея.
Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер.
У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия.
У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности.
У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
Как распространяется вирус?
Заразиться 2019‑nCoV можно от других людей, если они инфицированы вирусом. Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID‑19. По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра.
Можно ли заразиться COVID-19 от человека, у которого не наблюдается никаких симптомов?
Вирус в основном распространяется через капли, выделяемые из дыхательных путей человека при кашле или чихании. Риск заражения от человека, не имеющего никаких симптомов, крайне низок.
С другой стороны, у многих людей симптомы COVID-19 бывают выражены очень слабо. Это особенно характерно для ранних стадий заболевания. Таким образом, риск передачи COVID-19 от человека, который не чувствует себя больным и имеет только слабый кашель, существует.
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