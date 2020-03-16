Вода "Asem Ai Saryagash" - лучшая в Казахстане!

Давно известно, что основой крепкого здоровья является правильное питание и культура потребления качественной воды.

ТОО " Riks LTD" с ТМ "Минеральная вода Asem Ai Saryagash" поздравляет всех казахстанцев с наступающим праздником Наурыз, желает мира и добра каждой семье! Семья – это главное наше сокровище и мы должны заботиться о здоровье своих близких. Давно известно, что основой крепкого здоровья является правильное питание и культура потребления качественной воды.

На рынке Казахстана представлено большое разнообразие брендов минеральных вод, как местного, так и зарубежного производства. С уверенностью можно сказать, что вода "Asem Ai Saryagash" выгодно выделяется на общем фоне, так как является продуктом отечественного производства, обладает целебными свойствами, и, в то же время пригодна для ежедневного потребления. В состав воды входит более 40 минералов и микроэлементов, благотворно воздействующих на организм человека и полностью восполняющих суточную потребность организма.

Завод по производству воды находится на территории курорта "Сарыагаш". В 2014 году он был полностью модернизирован: обновлены производственные линии, установлено высокотехнологичное оборудование немецкого производства. Розлив осуществляется из легендарной скважины №3 МД, находящейся на глубине 1500 м., открытой в 1948 году. Производственные мощности завода составляют более 30 млн. бутылок в год. Проходя путь из скважины до линии розлива, вода подвергается комплексной очистке, но все полезные свойства сохраняются в первозданном виде.

Вода "Asem Ai Saryagash" является многократным лауреатом международных премий и закрытых конкурсов-дегустаций. Качество продукта подтверждено многочисленными наградами.

Ежегодно поправить здоровье на курорт приезжают казахстанские знаменитости, а также первые лица страны. К сожалению, не у всех казахстанцев есть возможность посещать курорт, поэтому компания "Riks LTD" позаботилась о том, чтобы все жители нашей страны могли пить качественную минеральную воду, не выезжая за пределы родного города.

Вода "Asem Ai Saryagash" - одна из лучших казахстанских минеральных вод, так как обладает уникальным и сбалансированным составом, полностью усваивается организмом, обладает эффектом детоксикации и помогает сохранять молодость и здоровье.

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