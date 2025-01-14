Кому нельзя пить воду с лимоном по утрам

Поклонники правильного питания и здорового образа жизни зачастую советуют с утра натощак выпивать стакан воды, а еще лучше с лимоном. Действительно ли "лимонная вода" таит в себе животворящие свойства, рассказали Zakon.kz красноярские специалисты Роспотребнадзора.

Вода

В первую очередь, эксперты решили остановиться на воде. Правда, что стакан воды утром натощак помогает "проснуться" пищеварительной системе, запустить работу желудка, кишечника, почек и других органов. Также вода необходима для нормального кровообращения, циркуляции лимфы, улучшает подвижность суставов, влияет на цвет и состояние кожи и так далее.

Лимон

Что касается лимона, то этот цитрус богат витаминами группы В, а также D, Е и РР; макро- и микроэлементами. В нем содержатся аскорбиновая, лимонная, фолиевая, пантотеновая кислоты. В состав лимонной кожуры входят эфирные масла, обладающие антиоксидантными свойствами.

Позитивное влияние лимона на организм разнообразно:

помогает усваивать питательные вещества из пищи;

благотворно влияет на кровеносные сосуды;

предотвращает образование камней в почках;

помогает в борьбе с усталостью, плохим настроением;

способствует снижению веса и многое другое.

Что в итоге?

Вода – незаменима, лимон – кладезь полезностей. Начиная утро с лимонной воды, мы даем организму отличный ресурс для работоспособности: это – хорошая привычка.

Если еще добавить в цитрусовую воду мед, мяту, имбирь или куркуму, то можно внести разнообразие в свой рацион и помочь лучше работать разным органам и системам.

Есть подвох

Не нужно забывать, что существуют и противопоказания. Прибегать к такому водно-цитрусовому началу дня не стоит, если:

имеются заболевания желудочно-кишечного тракта (при гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге);

выявлены аллергические реакции на утренние "добавки" к воде;

в анамнезе есть заболевания сердечно-сосудистой системы, склонность к отекам. В таких случаях водно-лимонный коктейль лучше употреблять после консультации с лечащим врачом;

есть повышенная чувствительность зубной эмали.

В итоге специалисты подчеркивают, что вводить полезные ежедневные привычки важно и нужно:

"И вода с лимоном – одна их них. Самое главное – всегда прислушиваться к организму и учитывать особенности своего здоровья".

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