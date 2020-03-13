90 человек были на борту с казахстанкой, заразившейся коронавирусом

По ним и по данным пациентки проводится работа - Биртанов.

Елжан Биртанов на пресс-конференции сообщил о третьем случае коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

12 марта из Милана в Нур-Султан прилетела пассажирка. Ее рейс был транзитным: Милан - Москва - Нур-Султан. В ее крови обнаружили коронавирус.

Те, кто прибыли на борту. Их список у нас есть. Их 90 пассажиров. Все пассажиры вышли через общий терминал. По ним и по данным пациентки проводится работа. Должны быть выявлены контактирующие лица, - сказал он.

На борту, который прилетел из Москвы (Милан-Нур-Султан, город Москва в данном случае транзитная остановка). В самолете находилось 90 пассажиров: 37 из них - казахстанцы, 43 – граждане России, 11- граждане других стран.

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