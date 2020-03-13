В Казахстане выявлен третий случай коронавируса

Третий больной был выявлен в Нур-Султане. Это женщина, приехала из Италии

На втором за день брифинге Минздрава в СЦК стало известно еще об одном заразившемся казахстанце, передает zakon.kz.

На данный момент поступила информация о положительном тесте, выявлении еще одного пациента, которая прибыла из Милана в Нур-Султан 12 марта. Она с борта была помещена на карантинный объект. У нее в крови обнаружен положительный тест на коронавирус, - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Сейчас ведется работа по прерыванию цепочки передачи инфекции - выявляются люди, с которыми женщина контактировала. Все пассажиры, находившиеся на борту этого самолета, являются контактными.

Этим же рейсом с женщиной летел ее супруг, результаты его анализов которого были отрицательными.

По данной пациентке проводится работа в соответствии с протоколом.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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